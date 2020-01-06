Белорусский нефтеперерабатывающий завод Нафтан начал переработку нефти, поступающей из России. На второй НПЗ - Мозырский - поставок российского сырья пока нет, сообщила пресс-служба госконцерна Белнефтехим.

Белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" начал переработку нефти, поступающей из России. На второй НПЗ — Мозырский — поставок российского сырья пока нет, сообщила пресс-служба госконцерна "Белнефтехим".С 1 января 2020 года Россия прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Минск в свою очередь был вынужден временно прекратить экспорт нефтепродуктов. "Белнефтехим" сообщал, что загрузка заводов снижена до технологического минимума и они работают на сформированных ранее запасах нефти.Четвертого января зампред "Белнефтехима" Владимир Сизов сообщил, что поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена. Однако из-за налогового маневра в РФ стоимость нефти для белорусских НПЗ в 2020 году вырастет более чем на 20 долларов за тонну – на 5 процентов к уровню цены 2019 года.Согласно сегодняшнему сообщению, с 17:00 4 января на "Нафтан" поступило 26,5 тысячи тонн нефти, сохраняется минимальная загрузка НПЗ, передает РИА Новости. По оптимистичным прогнозам, экспорт нефтепродуктов из Белоруссии возобновится в конце января.