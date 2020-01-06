Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты...

В связи с проведением мероприятий в период празднования Рождества Христова в г. Москве рядом с православными церквями, храмами, монастырями и местами народных гуляний возможны ограничения движения и стоянки транспорта.Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения и места стоянки, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Полное ограничение движения транспорта будет введено на двух участках:– с 18:00 6 января до 04:00 7 января 2020 года по улице Волхонка от площади Пречистенские Ворота до улицы Ленивка, по Соймоновскому проезду от площади Пречистенские Ворота до Пречистенской набережной.С 18.00 до 20.00 6 января 2020 года будет осуществляться пропуск общественного транспорта через перекрытые участки улиц (при этом отменяется остановка общественного транспорта «Кропоткинская»).– с 06.00 6 января до 21.00 7 января 2020 года по Елоховскому проезду от улицы Нижняя Красносельская до улицы Новорязанская.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81