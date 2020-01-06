В Санкт-Петербурге на 42 году жизни скончался хирург-онколог Андрей Павленко. После того, как марте 2018 года у него диагностировали рак, он продолжил оперировать и консультировать пациентов. А также завел видеоблог, в котором публично рассказывал о своей борьбе с заболеванием. 1 января Андрей Павленко сообщил, что рак победить не удалось.

В Санкт-Петербурге на 42 году жизни скончался хирург-онколог Андрей Павленко. После того, как марте 2018 года у него диагностировали рак, он продолжил оперировать и консультировать пациентов. А также завел видеоблог, в котором публично рассказывал о своей борьбе с заболеванием. 1 января Андрей Павленко сообщил, что рак победить не удалось.Последнее видео Андрея Павленко — о благодарности тем, кто следил за историей его болезни, писал врачу, старался поддержать."Уважаемые друзья. Если вы смотрите это видео, значит, я уже умер. Но я хотел бы поблагодарить каждого, каждого человека, который был со мной и прошел этот нелегкий путь".За судьбой онколога, у которого на медицинском обследовании, не имеющем отношения к онкологии, случайно обнаружили рак желудка в третьей стадии, следили десятки тысяч людей по всей стране. Павленко завел блог. Спокойно и методично, день за днем, все полтора года до смерти рассказывал, как он лечится, на какой стадии заболевание."За этот год он сделал больше, чем многие — за десятилетия. И в своей основной работе (он продолжал оперировать), и в информационном плане. И не было никакой трагедии, драмы. Он как-то очень светло на все смотрел", — рассказывает попечитель "Фонда профилактики рака" Александр Цыпкин.Эта цитата на его странице в Facebook, по словам коллег врача, отражает не просто характер, но философию Андрея Павленко. "Статистика вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло", — пишет врач. И ставит скобкой улыбку. Не скорбную. Адресованную, вероятно, тем, кто вылечится."Человеку просто банально, физически не повезло. У него была достаточно редкая разновидность опухоли желудка, гистологически редкая разновидность клеточного строения, которая оказалась малочувствительная к химиотерапии и которая успела глубоко пустить корни в разных местах. Поэтому лечение не увенчалось ожидаемым успехом. Павленко сам лечил других людей от такой же болезни. И не только он. В большинстве случаев лечение было бы гораздо более успешным", — комментирует случившееся врач-онколог, фитотерапевт Владимир Филимонов.В своем видео врач рассказывает: он с друзьями придумал грант имени Андрея Павленко, который будет финансировать медиапроекты, доносящие "правдивую информацию об онкологических заболеваниях". Это его слова."Он скончался… Но для нас это, можно сказать, торжество духа. Потому что он был очень сильным человеком. Это очень тяжелая профессия. Она требует самоотдачи, глубоких знаний, духа. И все это было у Павленко", — отмечает онколог Андрей Одинец.Андрей Павленко продолжал работать в клинике даже после операции по удалению желудка. Прошел восемь курсов химиотерапии, перенес тяжелую реабилитацию. Последний отпуск провел с семьей. И продолжал свой блог — как врач и как пациент. Без отчаяния, даже когда понял, что его случай смертельный. И так оставил надежду другим.