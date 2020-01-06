В ходе инвентаризации магазина была выявлена недостача 18 моделей часов известного бренда. Сумма материального ущерба составила более 1 миллиона рублей...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали женщину, подозреваемую в присвоении 18 наручных часов известного бренда.В полицию поступило заявление от представителя одного из бутиков по продаже элитных часов известного бренда, расположенного в Столешниковом переулке. Мужчина сообщил, что в ходе инвентаризации магазина выявлена недостача 18 моделей часов. Сумма материального ущерба составила более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Можайском шоссе задержали подозреваемую – 40-летнюю москвичку. Установлено, что задержанная женщина являлась директором данного магазина. Пользуясь служебным положением, она совершала хищения товара путем присвоения, которые в дальнейшем сбывала, а вырученными денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60