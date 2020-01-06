Компания Оператор ГТС Украины получает оплату за транзит российского газа в полном объеме, несмотря на сокращение объемов с 1 января. Как стало известно, в первый день 2020 года объем транзита российского газа через Украину упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря.

Компания "Оператор ГТС Украины" получает оплату за транзит российского газа в полном объеме, несмотря на сокращение объемов с 1 января. Как стало известно, в первый день 2020 года объем транзита российского газа через Украину упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря.В декабре среднедневной объем прокачки российского газа через Украину составлял 261 миллион кубометров, передает РИА Новости. В последний день 2019 года через украинскую ГТС прокачали 220,05 миллиона кубометров газа, однако 1 января этот показатель составил лишь 49,3 миллиона кубометров газа, а 2 января объемы транзита сократились до 38,8 миллиона кубометров.Тем не менее, как сообщил в "Фейсбуке" глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, компания получает плату за транзит полностью из расчета 178 миллионов кубометров в сутки. Денежные средства уже находятся на счетах компании, так как услуги оказываются по принципу предоплаты.20 декабря минувшего года Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству, по которому украинский "Нафтогаз" забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021–2024 годах. Вечером 30 декабря Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января.Первого января Сергей Макогон сообщил, что первая ночь работы "Оператора ГТС Украины" прошла в штатном режиме, были отработаны все номинации по выполнению договора по транзиту.Позже в компании отметили, что в связи с небольшими объемами транзита с начала года украинская газотранспортная система функционирует частично в реверсном режиме, добавив, что предварительные инвестиции в подготовку реверсной схемы работы ГТС страны себя оправдали.