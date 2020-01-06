Популярная телеведущая призналась, что пережила паническую атаку. Подробностями своего самочувствия Ксения Бородина поделилась с поклонниками.

Популярная телеведущая призналась, что пережила паническую атаку. Подробностями своего самочувствия Ксения Бородина поделилась с поклонниками.Несколько дней назад знаменитость отправилась вместе с семьей на остров Бали. Во время отдыха с телеведущей случилось несчастье: она пережила внезапный приступ тревоги – паническую атаку. По мнению Ксении Бородиной, причиной этого могла стать смена часовых поясов."Когда я раньше слышала от других людей слово "Паническая атака", я думала, фигня какая, что они себя контролировать не могут чтоли. И тут эта паническая атака – необъяснимый, мучительный для больного приступ тяжелой тревоги настиг и меня", – поделилась в "Инстаграме" знаменитость.Телеведущая рассказала, что попыталась отвлечь себя горячим душем и чтением аудиокниги. Кроме того, большую поддержку ей оказал супруг. "Но все равно, когда ты еще на острове, ощущение, что не спасут и умрешь прям тут, я это раз 100 вчера повторила. Уснула только в 6.30 утра", – отметила .5 Янв 2020 в 2:41 PSTМатериал дополняется.