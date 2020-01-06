Две группы посетителей увеселительного заведения устроили массовую драку на парковке перед клубом. Противостояние попало в объектив автомобильного регистратора случайного очевидца. Обратился ли кто-то из участников потасовки в полицию – пока не сообщается.

Регистратор очевидца запечатлел конфликт, произошедший ранним утром в воскресенье, 5 января, на парковке перед увеселительным заведением в Астрахани.Словесная перепалка, возникшая между участниками противостояния, быстро переросла в кулачный поединок, вскоре превратившийся в массовую драку.Свидетели, по мере сил, пытались остановить потасовку, однако прекратить происходящее им удалось далеко не сразу.О реакции правоохранительных органов на инцидент пока не сообщается.