Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Европейская солидарность подготовила ряд запросов в СБУ и к президенту Владимиру Зеленскому из-за разрешения на въезд в страну людям, которые подержали присоединение Крыма к РФ и выступали там.

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" подготовила ряд запросов в СБУ и к президенту Владимиру Зеленскому из-за разрешения на въезд в страну людям, которые подержали присоединение Крыма к РФ и выступали там.Как разъяснила в своем Facebook депутат Верховной рады Ирина Геращенко, речь идет о нарушении украинского законодательства. Таковым является разрешение на въезд в страну людям, "которые поддержали аннексию Крыма, публично называют аннексированный РФ полуостров спорной территорией и выступали на оккупированной украинской земле", подчеркнула Геращенко. Она добавил, что имела в виду, в частности, актера сериала "Сваты" Федора Добронравова и шведского певца Dr Alban, автора хита "Its my life".Dr Alban приехал в Киев и выступил в новогоднем шоу "Вечерний квартал". На своей странице в Instagram он написал, что смог попасть в украинскую столицу после вмешательства президента Зеленского.Ранее Dr Alban выступил в Крыму, после чего ему был запрещен въезд на Украину. Власти страны расценили это как нарушение украинского законодательства. Из-за этого многим артистам и певцам, которые были с гастролями в Крыму, запрещен въезд на Украину, а их фамилии внесены в черный список лиц, "угрожающих национальной безопасности", передает телеканал "Россия 24".Со своей стороны, глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что певец Dr Alban приехал в Киев в соответствии с действующим законодательством. Запрета правоохранительных органов на его пропуск не было, написал он в своем Facebook.Что касается Добронравова, ему СБУ запретила въезд в страну на три года после визита в Крым. Но суд в Киеве отменил этот запрет и признал незаконным решение Минкульта о внесении Добронравова в "черный список". В июне 2018 года Добронравова исключили из списка лиц, "угрожающих национальной безопасности".