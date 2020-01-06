Судимый за квартирные кражи житель Улан-Удэ угнал машину у знакомой и несколько дней катался на ней по городу, притом что у него никогда не было водительских прав. Во время погони двое его пассажиров на ходу выпрыгнули из салона, а сам злоумышленник попытался бежать позже, когда машину блокировали на дороге.

Судимый за квартирные кражи житель Улан-Удэ угнал машину у знакомой и несколько дней катался на ней по городу, притом что у него никогда не было водительских прав. Во время погони двое его пассажиров на ходу выпрыгнули из салона, а сам злоумышленник попытался бежать позже, когда машину блокировали на дороге.Нарушителем, по данным управления ГИБДД по Бурятии, оказался 26-летний горожанин, которого ранее не раз штрафовали за управление машиной без водительских прав — в автошколе он никогда не учился. Прежде он работал автослесарем, но пару месяцев назад покинул сервис, хотя продолжал обещать знакомым помощь в ремонте.На его удочку попалась прежняя клиентка — именно на ее Toyota Corolla молодой человек рассекал по городу, хотя автомобиль должен был проходить техобслуживание в сервисе.Поскольку угон мнимый автослесарь совершил, будучи условно осуждённым за грабёж, вероятнее всего его возьмут под стражу на время расследования, тем более ранее молодой человек несколько раз был судим за квартирные кражи.