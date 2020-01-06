Очевидцы запечатлели последствия воскресного инцидента с лайнером Boeing 737 авиакомпании WestJet, выкатившегося за пределы полосы в Канаде. По предварительным данным, ЧП могли поспособствовать сложные метеоусловия.

Самолет Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Галифакса – инцидент произошел в минувшее воскресенье, 5 января. Очевидцы запечатлели последствия ЧП и выложили кадры в Сеть.Воздушное судно авиакомпании WestJet выполняло внутренний рейс WS248 из Торонто. После приземления в аэропорту назначения экипаж не сумел удержать лайнер на полосе и Boeing оказался за пределами ВПП.По данным канадского Совета по безопасности на транспорте, на борту самолета находились семь членов экипажа и 172 пассажира никто из них не пострадал. Специалисты приступили к расследованию обстоятельств инцидента.Не исключено, что свою роль в произошедшем могли сыграть сложные метеоусловия – районе аэропорта бушевала снежная буря, из-за которой были отменены или отложены десятки рейсов.Как сообщает издание Нalifax Today, ЧП с Boeing компании WestJet еще больше осложнило обстановку, так как из эксплуатации была временно выведена одна из двух имеющихся полос. В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.