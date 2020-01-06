Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем даже в новом году. Адвокат Сергей Жорин выдвинул новое обвинение в адрес бывшей супруги артиста.

Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем даже в новом году. Адвокат Сергей Жорин выдвинул новое обвинение в адрес бывшей супруги артиста.Вечером 4 января на федеральном телеканале был показан выпуск программы "Пусть говорят", посвященный разводу Евгения Петросяна и Елены Степаненко. В эфире передачи ведущий заявил, что артист купил новой возлюбленной Татьяне Брухуновойапартаменты за 300 миллионов рублей.Адвокат Сергей Жорин опроверг информацию о том, что юморист преподнес такой роскошный подарок молодой пассии. По его словам, Елена Степаненко догадывалась о скором расставании с Евгением Петросяном и придумала коварный план, чтобы получить большую часть имущества."Когда заподозрила, что у Евгения Вагановича начались серьезные отношения, она просчитала, что все это рано или поздно может закончиться разделом имущества. Она пошла в атаку. Она решила, что имеет право претендовать на большую часть имущества", – рассказал адвокат.5 Янв 2020 в 11:49 PSTПравозащитник считает, что бывшая супруга подделала документы о недвижимости и направила их в СМИ. "Чтобы успокоить общественность, в редакции многих СМИ стали поступать тайные, фейковые документы. Фотографии несуществующих квартир, в которых оборудованы какие-то детские кроватки. Это все абсолютный фейк", – цитирует Сергея Жорина "".