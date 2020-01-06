Часовню вместо памятника Бандере предложила установить на границе России Украины зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская.

Часовню вместо памятника Бандере предложила установить на границе России Украины зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская.Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп. Монумент планируется установить лицом к российской границе, чтобы "Бандера смотрел на Кремль".Поклонская назвала эту идею бредом и предложила вместо памятника псевдогерою возвести часовню, которая станет символом новой жизни и отношений между государствами. Она отметила, что эти идеи не имеют никакого отношения к обычным украинцам.Депутат считает, что украинский национализм стал "настоящей болезнью, которую пора внести в медицинские справочники по психиатрии".В 2015 года президент Украины Петр Порошенко дал "Организации украинских националистов" статус "борцов за независимость", а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты убили тысячи гражданских лиц". Героизация УПА и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.