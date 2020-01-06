США будут соблюдать законы при атаке иранский объектов, заявил госсекретарь США Майкл Помпео. И добавил, что Штаты делали так всегда.

США будут соблюдать законы при атаке Ирана, заявил госсекретарь США Майкл Помпео. И добавил, что Штаты делали так всегда.Так Помпео прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о готовности ударить по 52 значимым объектам в Иране.Кроме того, он обратил внимание на уверенность высшего руководства страны в необходимости ликвидации иранского генерала Сулеймани. Разведка сообщала о террористических планах Сулеймани, и оставлять его в живых было гораздо опаснее, передает РИА Новости.3 января Пентагон нанес ракетный удар по району аэропорта Багдада, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции. Оборонное ведомство США заявило, что удар был нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа и носил оборонительный характер, так как преследовал цель защитить дислоцированных в Ираке и других странах американских военнослужащих. Вашингтон утверждает, что планировавшиеся генералом Сулеймани атаки могли привести к гибели сотен американцев и иракцев.Иран уже пообещал отомстить за смерть Сулеймани.