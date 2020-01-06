В чешской Остраве проходит финальный матч чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд между сборными России и Канады. После первого периода счет 0:0.

В чешской Остраве проходит финальный матч чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд между сборными России и Канады. После первого периода счет 0:0.Первый же бросок канадцев мог стать точным, но шайба угодила в штангу наших ворот. Затем преимущество перешло к молодым россиянам. Наша команда четыре раза играла в большинстве. К сожалению, реализовать численное преимущество не удалось. Канадцы тоже нанесли несколько опасных бросков, но уверенно сыграл вратарь россиян Амир Мифтахов.Первый период завершился при счете 0:0. Вся борьба за чемпионский титул впереди.