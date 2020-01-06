В Тульской области при пожаре в жилом доме в городе Узловая под Новомосковском погибли три человека.

В Тульской области при пожаре в жилом доме в городе Узловая под Новомосковском погибли три человека. Такие данные СМИ сообщил представитель экстренных служб региона.Как уточняется, возгорание произошло в квартире на четвертом этаже в четырехэтажном жилом доме на улице Суворова. Из огня удалось спасти семь человек, в том числе трех детей, передает РИА Новости.Пожар был ликвидирован в 4:35. В борьбе с огнем участвовали 19 человек личного состава и семь единиц специальной техники.В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.