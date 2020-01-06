Пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов в центре Москвы, четверо из них госпитализированы.

Пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов в центре Москвы, четверо из них госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.ЧП произошло днем 6 января в 1-ом Земельном переулке, на стройке офисно-гостиничного здания, которое должно быть введено в строй в этом году.Все пострадавшие при обрушении лесов — строители. Четверых доставили в больницу, одному оказали помощь на месте.