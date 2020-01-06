Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства аварии в Татарстане, где в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек. Одна из машин после удара вылетела с проезжей части и оказалась в придорожном кювете.

В воскресенье, 5 января, на автодороге в районе села Зубаирово Актанышского района Татарстана произошла авария с участием двух легковых автомобилей — Kia Rio и Skoda Octavia.Судя по кадрам с места ДТП, после аварии Skoda вылетела за пределы проезжей части и оказалась в придорожном кювете.Как сообщают СМИ, в результате инцидента пострадали пять человек, в том числе – трое детей двух, тринадцати и десяти лет от роду.В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники полиции.