Нетерпеливый архангелогородец ранил ножом водителя скорой помощи, который отказался уступить ему дорогу при выезде со двора. Конфликт попал в объектив камеры регистратора.

Нетерпеливый архангелогородец ранил ножом водителя скорой помощи, который отказался уступить ему дорогу при выезде со двора, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Конфликт попал в объектив камеры регистратора.Инцидент произошел около 21:30 4 января на проспекте Советских Космонавтов. Прибывшая на вызов служебная машина перекрыла один из двух выездов со двора, пока медики осматривали пациента. Владельца Lexus такое положение вещей не устроило — 44-летний мужчина потребовал освободить ему дорогу."Я тебе все четыре колеса проколю!" — пригрозил он водителю скорой, который отказался отъезжать в сторону.Машину он трогать не стал, зато открыл дверь и вонзил нож в руку несговорчивому оппоненту, после чего вернулся за руль и уехал. Впрочем, далеко уйти ему не удалось — через 40 минут злоумышленника задержали. Нападавшим оказался ранее неоднократно судимый житель столицы Поморья. Ему грозит до двух лет лишения свободы по статье "Побои".