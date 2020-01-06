В Саудовской Аравии завершился второй этап ралли-рейда Дакар в зачете грузовиков. Экипаж российской команды КамАЗ-мастер под управлением Дмитрия Сотникова финишировал со вторым временем дня, уступив лидеру 1 минуту 46 секунды.

В Саудовской Аравии завершился второй этап ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков. Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова финишировал со вторым временем дня, уступив лидеру 1 минуту 46 секунды.Победу в гонке одержал представитель Белоруссии Сергей Вязович на МАЗе. Он преодолел дистанцию за 3 часа 47 минут 44 секунды. В тройке лучших также оказался экипаж "КамАЗ-мастер" под руководством Андрея Каргинова (+2.07).В общем зачете у грузовиков после двух этапов лидирует Вязович. Следом за ним идут Сотников и Каргинов.