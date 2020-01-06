Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла преодолеть барьер первого круга на турнире, который проходит в китайском Шэньчжэне. Россиянка в двух сетах уступила представительнице Белоруссии Арине Соболенко со счетом 3:6, 0:6 и зачехлила ракетку.

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла преодолеть барьер первого круга на турнире, который проходит в китайском Шэньчжэне. Россиянка в двух сетах уступила представительнице Белоруссии Арине Соболенко со счетом 3:6, 0:6 и зачехлила ракетку.Напомним, что Гаспарян пробилась в основную сетку турнира через квалификацию. Что же касается белорусской теннисистки, то она во втором круге сыграет с победительницей матча между Кристиной Плишковой из Чехии и румынкой Ириной Бегу.Призовой фонд турнира в Китае составляет 775 тысяч долларов.