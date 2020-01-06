Кандидат от испанских социалистов Педро Санчес на пост премьера не утвержден, второй тур депутатского голосования состоится во вторник.

Кандидат от испанских социалистов Педро Санчес на пост премьера не утвержден, второй тур депутатского голосования состоится во вторник.Для победы в первом туре Санчесу нужно было набрать минимум 176 мандатов из 350, а за него отдали голоса 166 депутатов. Во втором туре, который по закону проходит через двое суток после первого, для победы нужно простое большинство голосов. И если ситуация принципиально не изменится, Санчеса утвердят председателем испанского правительств.Помимо социалистов, Санчеса поддерживают депутаты от левой Unidas Podemos, с которой Испанская социалистическая рабочая партия собирается формировать коалиционное правительство, а также Бакская националистическая партия, "Больше страны" (Más País), Галисийский националистический блок, "Теруэль существует" и "Новые Канары".Испанский парламент крайне фрагментирован, в нем представлены более 20 партий самого разного направления. Наиболее принципиальная из них – Левые республиканцы, лидер которых Ориол Жанкерас получил 13-летний срок за проведение незаконного референдума о независимости в 2017 году.Социалисты и республиканцы договорились о сделке. Последние воздерживаются на голосовании по Санчесу, первые начинают переговоры с каталонским женералитетом после формирования кабмина.Утверждение Санчесма на пост премьера должно положить конец политическому кризису в Испании. Впервые с 1970-х (с момента перехода от диктатуры к демократии) будет сформировано коалиционное правительство, передает РИА Новости.