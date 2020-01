Теннисистка из России Мария Шарапова приняла решение не оставаться в стороне от стихийного бедствия в Австралии, где бушуют лесные пожары. Россиянка сообщила о том, что готова пожертвовать на их тушение 25 тысяч долларов.

Теннисистка из России Мария Шарапова приняла решение не оставаться в стороне от стихийного бедствия в Австралии, где бушуют лесные пожары. Россиянка сообщила о том, что готова пожертвовать на их тушение 25 тысяч долларов, предложив поступить также и Новаку Джоковичу."Предыдущие 15 лет Австралия в течение января была моим домом. Тяжело наблюдать за тем, как огонь уничтожает страну, животных, а семьи остаются без дома, — написала Шарапова в своем Twitter-аккаунте. – Готова пожертвовать 25 тысяч долларов. Новак, сможешь повторить эту сумму?".