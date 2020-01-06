В чешской Остраве определился бронзовый призер хоккейного чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. Бронзу оспаривали хоккеисты Швеции и Финляндии. Победа со счетом 3:2 принесла медали Тре крунур.

В чешской Остраве определился бронзовый призер хоккейного чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. Бронзу оспаривали хоккеисты Швеции и Финляндии. Победа со счетом 3:2 принесла медали "Тре крунур".Сборная Финляндии по ходу матча дважды вела в счете, но шведские спортсмены каждый раз отыгрывались, а в середине матча впервые вышли вперед и смогли удержать победный для себя счет.В составе шведской сборной авторами заброшенных шайб стали Расмус Сандин, Самуэль Фагемо и Линус Эберг. У финнов – победителей предыдущего чемпионата мира, по голу на свой записали Патрик Пуйстола и Матиас Маччелли.Напомним, что золото мирового первенства разыграют между собой сборная России и Канада. Встреча состоится в воскресенье, пятого января. Начало встречи – в 21:00 по московскому времени.