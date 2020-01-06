Женщина попыталась прокатиться на тюбинге по лыжероллерной трассе в Омске, но врезалась в бетонный столб и получила серьезную травму головы. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась на следующий день после инцидента.

Сотрудники Следственного комитета проверяют обстоятельства гибели 45-летней женщины, погибшей в результате неудачной поездки на тюбинге в Омске.Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 5 января, на территории Советского парка культуры и отдыха.Дама решила прокатиться на надувных санках по лыжероллерной трассе, но врезалась в бетонный столб и получила серьезную черепно-мозговую травму.Пострадавшая была госпитализирована и скончалась в больнице в понедельник, 6 января.По факту произошедшего проводится доследственная проверка, в рамках которой правоохранителям предстоит установить все обстоятельства гибели женщины и принять решение о возбуждении уголовного дела.