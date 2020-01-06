Ксения Собчак и Константин Богомолов производят впечатление примерной пары. Однако отношения звездных супругов оказались далеки от идеальных: телеведущая приревновала режиссера к девушке на публике.

Ксения Собчак и Константин Богомолов производят впечатление примерной пары. Однако отношения звездных супругов оказались далеки от идеальных: телеведущая приревновала режиссера к девушке на публике.Несколько дней назад Ксения Собчак отправилась вместе с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном на горнолыжный курорт Куршевель во французских Альпах. Снимками и видеозаписями с отдыха журналистка регулярно делится в социальных сетях.В одном из роликов, опубликованных в "Инстаграме", телеведущая взяла интервью у режиссера. "Скажите, есть ли будущее у российского лыжного спорта?", – поинтересовалась она. Константин Богомолов ответил утвердительно и добавил, что уже покорил синюю трассу и готовится к красной.Внезапно журналистка прервала речь мужа. "У тебя еще очень симпатичная инструкторша", – сказала Ксения Собчак, намекая на истинную причину интереса режиссера к горным лыжам. "Малыш, я вдохновляюсь не этим. Я вдохновляюсь запретом на допинг", – успокоил жену Константин Богомолов.4 Янв 2020 в 12:10 PSTРанее популярный блогер Лена Миро обрушилась с критикой на из-за поездки на курорт. По ее словам, телеведущая нечестным образом заработала деньги на поездку в Куршевель. Все средства она получила от покойного отца Анатолия Собчака. Блогер считает, что если бы телеведущая родилась в простой семье, то не смогла бы стать такой популярной.