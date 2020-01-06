Потерпевший сообщил, что к нему в квартиру под видом электрика пришел мужчина, якобы с целью проверки розеток...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Измайлово совместно с сотрудниками УР ОМВД России по району Новогиреево и сотрудниками ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 27-летнего ранее судимого приезжего, подозреваемого в кражах.В ОМВД России по району Измайлово обратился 65-летний москвич. Он сообщил, что к нему в квартиру под видом электрика пришел мужчина, якобы с целью проверки розеток. После его ухода он обнаружил, что из квартиры пропали ювелирные изделия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Зеленом проспекте.В ходе дальнейших мероприятий сотрудники полиции установили, что мужчина причастен еще к двум эпизодам противоправной деятельности. Подозреваемый похитил денежные средства и ювелирные украшения у 82-летней пенсионерки и 51-летнего мужчины. Общий материальный ущерб составил около 400 тысяч рублей.Следствием ОМВД по району Измайлово и ОМВД по району Новогиреево возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных сттатьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73