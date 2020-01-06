США грозят санкциями Ираку и мощным ударом Ирану. Ситуация накалилась после убийства американскими военными генерала Сулеймани. Теперь ЦРУ боится мести Тегерана, Трамп делает крайне эмоциональные заявления, а его противники-демократы обещают законодательно ограничить военные полномочия президента по Ирану.

США грозят санкциями Ираку и мощным ударом Ирану. Ситуация накалилась после убийства американскими военными генерала Сулеймани. Теперь ЦРУ боится мести Тегерана, Трамп делает крайне эмоциональные заявления, а его противники-демократы обещают законодательно ограничить военные полномочия президента по Ирану.США грозят Ираку суперсанкциями. Дональд Трамп уже анонсировал максимально жесткие меры при любом намеке на враждебность по отношению к Вашингтону. Добавил даже, что эти санкции будут настолько серьезными, что ограничительные меры против Ирана покажутся мелочью. Заодно Трамп еще раз подчеркнул — американские военные не покинут Ирак, пока тот не заплатит за авиабазу, построенную США. Военные эксперты полагают, что избавиться от чужого военного присутствия Багдаду будет непросто."Наиболее реальный сценарий развития событий заключается в том, что американское военное присутствие на территории Ирака будет существенно сокращено. Возможно, оно будет несколько ограничено, например, в сфере контроля воздушного пространства. Однако говорить о выводе американских войск из Ирака было бы преждевременным", — комментирует ситуацию военный эксперт Владимир Евсеев.По оценкам политологов, США нарушили стратегическое соглашение с Ираком. Теперь Багдад вправе обратиться за помощью во все международные инстанции.Конфликт разгорелся, когда Соединенные Штаты нанесли удар по объектам шиитов в Ираке и Сирии. Недовольные шииты пошли на штурм американского посольства в Багдаде. Пентагон ответил убийством командующего силами спецназначения Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Запад назвал его ответственным за дестабилизирующие действия в регионе. Иранский МИД заявил, что убийство генерала Сулеймани — акт международного терроризма, и выразил Вашингтону решительный протест. В ЦРУ опасаются, что за этим может последовать и симметричный ответ."Убийство высокопоставленных чиновников — "опасный прецедент", на который не решались предшественники действующего президента США Дональда Трампа — Джордж Буш — младший и Барак Обама. Месть Тегерана может настигнуть и американских чиновников. Причем убийство может свершиться в любой точке мира, включая территорию США", — отмечает бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл.Обстановка на Ближнем Востоке накаляется, а в Вашингтоне лишь подливают масла в огонь: не скупятся на угрозы и в адрес Ирана. Трамп предупредил, что готов нанести непропорционально сильный удар по Тегерану в ответ на любое нападение на американских граждан или объекты. Причем даже уведомлять о таком решении конгресс он не считает нужным. Точно так же президент США поступил и на прошлой неделе, когда по его распоряжению Пентагон нанес ракетный удар в районе багдадского аэропорта. В ходе той операции и был убит генерал Сулеймани, попрощаться с которым вышли сотни тысяч иранцев.Европа в стороне от конфликта не осталась. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поспешили заявить, что оценивают роль Ирана как негативную. И призвали Тегеран отказаться от всех мер, которые, по их мнению, противоречат ядерной сделке. Ранее власти Ирана сообщили о новом этапе сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, из которого в одностороннем порядке вышли Штаты.Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что при этом иранская ядерная программа останется под строгим международным контролем.