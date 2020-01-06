Газа обвинила Тель-Авив в затоплении города дождевой водой. Местный Минсельхоз утверждает, что израильтяне сделали это, открыв плотину.

Газа обвинила Тель-Авив в затоплении города дождевой водой. Местный Минсельхоз утверждает, что израильтяне сделали это, открыв плотину. Нанесен серьезный ущерб фермерам. Всего, уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, пострадали сотни тысяч квадратных метров сельхозугодий.Ранее на еврейское государство обрушились грозы, спровоцировавшие подтопления и наводнение. Жертвами стихии стали не менее двух человек.