Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию рейтинга своей организации. Лучшая из россиянок Анастасия Павлюченкова поднялась на две позиции. Теперь она занимает 29-е место, набрав 1531 балл.

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию рейтинга своей организации. Лучшая из россиянок Анастасия Павлюченкова поднялась на две позиции. Теперь она занимает 29-е место, набрав 1531 балл.Лидером женского рейтинга по-прежнему остается австралийка Эшли Барти. В ее активе 7851 очко. Следом идут Каролина Плишкова из Чехии (5525), румынка Симона Халеп (5462), представительница Японии Наоми Осака (5311) и украинка Элина Свитолина (5075).В топ-50 рейтинга WTA попали еще две россиянки – Екатерина Александрова (34-е место, 1425 баллов) и Вероника Кудерметова (42-е, 1328).