На Камчатке с вулкана Мутновский эвакуировали туристическую группу, в составе которой было четверо детей. Спасательная операция проходила на высоте более 2 тысяч метров. Людям грозила серьезная опасность - вертолет, который доставил их на вершину, обледенел, а погода стремительно ухудшалась.

На Камчатке с вулкана Мутновский эвакуировали туристическую группу, в составе которой было четверо детей. Спасательная операция проходила на высоте более 2 тысяч метров. Людям грозила серьезная опасность — вертолет, который доставил их на вершину, обледенел, а погода стремительно ухудшалась.Маленьких детей и их родителей эвакуировали, когда буря уже бушевала. Финальный этап спасательной операции, вулкан Мутновский, 2200 метров. На такой высоте еще нет горной болезни, но есть шквальный ветер, мороз, белая мгла.Они хотели посмотреть красоты Камчатки, стандартная вертолетная экскурсия над вулканами. На борту шестеро взрослых, четверо детей, высадились рядом с вершиной Мутновской сопки. Красивейшее место, уникальный природный объект. Этот действующий вулкан является частью Южно-Камчатского природного парка, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А вот вернуться назад от этой красоты сами уже не смогли. Как это бывает в горах, погода изменилась молниеносно. Вертолет обледенел, двигатели не запустились.В ловушку туристы попали в 55 километрах от ближайшего жилья и в 75 километрах от Петропавловска-Камчатского. И это по прямой.Но там нет прямого пути. Чтобы спастись, группе пришлось бы спуститься по гребню до более-менее пологого склона, как-то съехать по нему, а потом идти сквозь тайгу, вниз-вверх по другим сопкам. Без снаряжения, без лыж, снегоступов. С детьми.Пилоты обледеневшего вертолета решили вызывать МЧС. А гид из турфирмы пытался как-то разрядить обстановку, успокоить людей."Я очень благодарен им за адекватную реакцию. Видно было, что женщины немного волновались, но мы их старались как-то отвлекать. У нас было с собой много еды, мы в вертолете организовали стол, они там покушали, чаю попили. Поиграли, хоровод даже водили внутри", — рассказал Виктор Швецов, генеральный директор туристической компании, гид.Было несколько вариантов эвакуации. Выбрали самый быстрый — вертолет сел ниже снежного заряда, на двух тысячах метров. Спасатели поднялись по гребню и сопроводили туристов и пилотов к своему вертолету."Спасатели и вертолетчики не сработали в кратчайшие сроки. Через два часа уже наступала темнота, погода все ухудшалась, и люди бы просто остались на высоте, и их жизни и здоровью создавалась реальная угроза", — отметила Татьяна Юхманова, начальник группы информации Центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности Камчатского края.Обледеневший вертолет пока оставили на сопке — до тех пор, пока погода не улучшится."Ситуация, конечно, неприятная, но у нас в авиации на Камчатке не такая редкая, полет совершался при штатных метеоусловиях, ограничений по вылету не было, обычная туристическая обзорная экскурсия. К сожалению, погода внесла свои коррективы и не позволила совершать дальше безопасно полет", — пояснил Дмитрий Черных, исполняющий обязанности генерального директора компании-перевозчика.Никто не получил травм, обморожений, медпомощь не потребовалась. Но вот воспоминания о приключении на каникулах у всех участников событий останутся.