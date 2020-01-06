Иран прощается с генералом Касемом Сулеймани — траурная акция 6 января проходит в Тегеране. Власти страны заявляют об официальном выходе из ядерного соглашения. Параллельно Соединенные Штаты грозят иранцам новыми авиаударами, и, кроме того, угрожают санкциями Ираку.

Иран прощается с генералом Касемом Сулеймани — траурная акция 6 января проходит в Тегеране. Власти страны заявляют об официальном выходе из ядерного соглашения. Параллельно Соединенные Штаты грозят иранцам новыми авиаударами, и, кроме того, угрожают санкциями Ираку.Церемонию прощания с убитым генералом возглавил верховный лидер Ирана. На улицах Тегерана сотни тысяч людей, если не миллионы, провожают гроб Касема Сулеймани, обернутый в государственный флаг. 7 января станки будут доставлены в священный город Кум на церемонию перед похоронами в городе Керман, рядом с которым он родился. В завещании генерал просил положить его в простую могилу, и написать там "Солдат Касем Сулеймани", не указывая званий.К иранцам обращается дочь погибшего. "Семьи американских солдат на Ближнем Востоке будут жить в ожидании смерти их детей. США должны осознавать, что убийство Сулеймани приведет к пробуждению региона. Враги все еще боятся его", — заявляет Зейнаб Сулеймани.Конфликт разгорелся, когда Соединенные Штаты нанесли удар по объектам шиитов в Ираке и Сирии. Недовольные шииты пошли на штурм американского посольства в Багдаде. Пентагон и ответил — убийством командующего силами спецназначения Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. В Вашингтоне его обвиняют в неких дестабилизирующих действиях в регионе. Иранский МИД заявил, что это акт международного терроризма, и выразил Вашингтону решительный протест. В ЦРУ опасаются, что за этим может последовать и симметричный ответ."Убийство высокопоставленных чиновников — "опасный прецедент", на который не решались предшественники действующего президента США Дональда Трампа Джордж Буш-младший и Барак Обама. Месть Тегерана может настигнуть и американских чиновников. Причем убийство может свершиться в любой точке мира, включая территорию США", — предостерегает бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл.Дональд Трамп заранее предупредил, что готов нанести непропорционально сильный удар по Тегерану в ответ на любое нападение на американских граждан или объекты. Причем даже уведомлять о таком решении Конгресс не считает нужным. Точно так же президент США поступил и на прошлой неделе, когда по его распоряжению Пентагон нанес ракетный удар в районе багдадского аэропорта. Пока непохоже, что Иран готов смириться и уступить.Ранее власти Ирана сообщили о новом этапе сокращения обязательств по так называемому Совместному всеобъемлющему плану действий, из которого в одностороннем порядке вышли Штаты. В Тегеране объявили, что отказываются от ограничения по числу центрифуг."Если у страны есть технология по обогащению урана, а это достигается количеством центрифуг, то совершенно очевидно, что уровень обогащения зависит от количества центрифуг. Количество центрифуг было ограничено очень жестко ядерным соглашением. Теперь снимает Иран с себя это ограничение. Это означает, что ядерная программа Ирана будет развиваться по его собственному усмотрению", — отмечает российский политолог, директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.Со своей стороны, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что иранская ядерная программа все равно останется под строгим международным контролем.В Пекине напомнили, что к сложившейся ситуации привела в первую очередь необдуманная политика США."Односторонний выход США из ядерного соглашения — это пренебрежением международным правом и международными обязательствами. На Иран оказывали чрезмерное давление, другим сторонам мешали выполнять соглашение, это и стало главными причинами напряженности вокруг ядерного вопроса Ирана", — заявляет официальный представитель МИД НР Гэн Шуан.В то же время канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Тегеран отказаться от всех мер, которые, по их мнению, противоречат ядерной сделке.Ну а США выступают с новыми угрозами, теперь в адрес Ирака. Иракский парламент накануне потребовал, чтобы американцы вывели свои войска. Президент США в ответ потребовал денег, за авиабазу, которую иракцам построили Штаты. Точную сумму не назвал, сказал, что речь идет о миллиардах. И заявил, что на любую враждебность по отношению к гражданам США Вашингтон ответит максимально жестко. Военные эксперты полагают, что избавиться от чужого военного присутствия Багдаду будет непросто."Наиболее реальный сценарий развития событий заключается в том, что американское военное присутствие на территории Ирака будет существенно сокращено, возможно, оно будет несколько ограничено, например, в сфере контроля воздушного пространства. Однако говорить о выводе американских войск из Ирака было бы преждевременным", — считает военный эксперт Владимир Евсеев.По оценкам политологов, нанеся удар по Багдаду, США нарушили стратегическое соглашение с Ираком. И не только. По информации CNN, Сулеймани въехал на иракскую территорию с дипломатическим паспортом. Он был неприкосновенен, и его убийство стало еще и грубейшим нарушением Венской конвенции по дипотношениям от 1961 года. Так что Багдад, как минимум, вправе теперь обратиться за помощью во все международные инстанции, начиная с ООН.