На Украине один военный погиб, второй был тяжело ранен в результате подрыва грузовика ГАЗ-66 Объединенных сил на неизвестном взрывном устройстве, сообщается на странице Facebook операции. Инцидент произошел в районе хутора Вольный.

На Украине один военный погиб, второй был тяжело ранен в результате подрыва грузовика ГАЗ-66 Объединенных сил на неизвестном взрывном устройстве, сообщается на странице Facebook операции. Инцидент произошел в районе хутора Вольный.В то же время Народная милиция ЛНР сообщает о гибели одного и ранении двоих украинских военнослужащих при установке мин в Донбассе, передает "Интерфакс".Военный эксперт Юрий Бутусов в своем Facebook указал на гибель одного и ранение трех человек при подрыве на своих же минах в одном из разведывательных батальонов.