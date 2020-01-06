В башкирском Сибае двухлетний мальчик, которого отец забрал к себе на праздники, голодал несколько дней, пока его родитель пил. За сыном мужчина в этот период не смотрел.

В башкирском Сибае двухлетний мальчик, которого отец забрал к себе на праздники, голодал несколько дней, пока его родитель пил. За сыном мужчина в этот период не смотрел.В полицию поступило заявление матери об исчезновении двухлетнего сына, отец которого забрал ребенка, а потом перестал выходить на связь. В результате разыскных мероприятий мальчика нашли в квартире отца, где он предположительно несколько дней голодал, пока отец употреблял спиртное.Ребенка передали матери, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. В отношении его отца составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ.