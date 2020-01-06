Минская полиция ищет убийцу 37-летней женщины, который расчленил тело и утопил конечности своей жертвы в реке Свислочь. Спортивную сумку с останками 2 января обнаружили сотрудники коммунальных служб, а через три дня оперативники нагрянули в квартиру, где, предположительно, было совершено преступление.

Минская полиция ищет убийцу 37-летней женщины, который расчленил тело и утопил конечности своей жертвы в реке Свислочь. Спортивную сумку с останками 2 января обнаружили сотрудники коммунальных служб, а через три дня оперативники нагрянули в квартиру, где, предположительно, было совершено преступление.В сообщении МВД республики говорится, что личность погибшей установлена. В Следственном комитете Белоруссии уточнили, что тело было найдено в квартире одного из домов на улице Романовская Слобода в центре города. Других подробностей, кроме возраста погибшей, не приводится.Информации о том, когда было совершено убийство и что могло стать его мотивом, не поступало. По некоторым данным, в связи с делом об убийстве прошел обыск в квартире руководителя центра "Правовая помощь населению" Олега Волчека, а самого его допросили в качестве свидетеля.