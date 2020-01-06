Информация об убийстве сотрудника Роскосмоса не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Информация об убийстве сотрудника "Роскосмоса" не соответствует действительности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу госкорпорации. Сергей Хайкин, тело которого было обнаружено накануне в Подмосковье сотрудником "Роскосмоса" не является, говорится в сообщении компании. Там уточнили, что Сергей Хайкин был начальником отдела в научно-производственной корпорации "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" имени А. Г. Иосифьяна (Корпорация "ВНИИЭМ"), которая занимается производством спутников.Ранее появилась информация о том, что в пос. Биокомбинат недалеко от Звездного городка были найдены тела двух братьев Хайкиных — Сергея и Ивана. Тела обнаружила мать братьев и позвонила в полицию. По предварительной версии старший брат был застрелен из охотничьего ружья младшим. Позднее тот покончил с собой. Ряд СМИ утверждали, что убитый Сергей Хайкин является начальником одного из отделов "Роскосмоса".