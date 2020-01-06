Соревнования посвящены памяти трёхкратного олимпийского чемпиона А.Рагулина

В Судогде продолжается ежегодный турнир Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба».Об этом сообщают организаторы соревнований. Состязания посвящены памяти заслуженного мастера спорта по хоккею, трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Рагулина.В турнире 2020 года сражаются восемь команд (юноши 2007-2008 г.р.): «Сапсан» (г. Кумертау, Республика Башкортостан), «Ягуар» (п. Ува, Удмуртская Республика), «Судогодец» (г. Судогда, Владимирская область), «Вичуга» (г. Вичуга, Ивановская область), «Союз» (г. Киров, Кировская область), «Импульс» (г. Черноголовка, Московская область), «Айсберг» (п. Колывань, Новосибирская область), «Газовик» (г. Кимры, Тверская область).Это уже девятнадцатый ежегодный турнир, который неизменно проходит в Судогде Владимирской области. В нынешнем году он прохожит на новой ледовом дворце им. Рагулина и посвящён 55-летию Всероссийского клуба юных хоккеистов им. Тарасова.Юные хоккеисты будут соревноваться до 10 января.