В Патайе полиция задержала и оштрафовала за секс на пляже средь бела дня двух россиян: 26-летнего Романа и его 19-летнюю подругу Дарью. За порнографический акт на публике они должны будут заплатить по 5 тысяч бат каждый (около 166 долларов). Это максимальный штраф за такого рода правонарушение.

В Патайе полиция задержала и оштрафовала за секс на пляже средь бела дня двух россиян: 26-летнего Романа и его 19-летнюю подругу Дарью.За "порнографический акт" на публике они должны будут заплатить по 5 тысяч бат каждый (около 166 долларов). Это максимальный штраф за такого рода правонарушение.Как пишет Bangkokpost, российские туристы находились в состоянии алкогольного опьянения. Сами они сказали, что стали заниматься сексом на пляже, поскольку никого рядом не было.