Певица Валерия, несмотря на свой возраст, славится красотой и чувством стиля. Однако последний ее образ не пришелся по душе искушенной аудитории. Тем не менее, знаменитость смогла поставить на место зарвавшихся россиян.

Певица Валерия, несмотря на свой возраст, славится красотой и чувством стиля. Однако последний ее образ не пришелся по душе "искушенной" аудитории. Тем не менее, знаменитость смогла поставить на место зарвавшихся россиян.В кадре певица позирует в довольно экстравагантном, но от этого не менее стильном наряде. Она облачена в черный кожаный костюм со штанами-кюлотами и длинным пиджаком, больше напоминающим удлиненную косуху. В качестве наиболее подходящей к образу обуви супруга Иосифа Пригожина выбрала высокие красные сапоги с глянцевым блеском. Дополнили наряд разнообразные аксессуары и ярко-красная футболка."Лента Инстаграма пестрит фотографиями сотдыха – с морей-океанов, лыжных курортов, а у нас – гастрольные будни,но даже и они в эти дни какие – то по-особенному радостные. Фото из Еventhall в Воронеже за час до концерта. В новом году как же без обновок?" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Валерия в своем инстаграм-аккаунте.Впрочем, куда большее внимание привлек к себе именно ее образ. Несмотря на то, что цветовые пропорции сохранены да и красный с черным является классическим сочетанием, пользователи Сети буквально обрушились на певицу с оскорблениями.Одеяние – ни к селу, ни к городу; разве, что для клоуна. Простите за прямолинейность.", "Какой нелепый наряд Валерия 👀", "Нелепый наряд. Васильев уже потирает ручки 😁", "Валерия вы мне очень нравитесь, но прошу вас поменяйе стилиста. Яне думаю, что такой костюм может вам понравиться. Он прсто показывает,что у вас нет вкуса.😮😮😮", – высказались комментаторы.Тем не менее, у Валерии для каждого нашелся ответ, который пришелся зарвавшимся подписчикам не по зубами. Так одному из критикующих певица написала: "Ваше "авторитетное" мнение мне очень ценно. Тоже простите за прямоту😉".5 Янв 2020 в 7:30 PST