Военный аналитик из Японии Мори Кэнтаро поделился своими впечатлениями от истребителя МиГ-25, отметив, что самолет является самым быстрым в мире.

Военный аналитик из Японии Мори Кэнтаро поделился своими впечатлениями от истребителя МиГ-25, отметив, что самолет является "самым быстрым в мире".В статье, опубликованной в блоге на Yahoo News Japan, говорится, что среди скоростных военных истребителей МиГ-25 до сих пор является "номером один" в мире. В 1962 году он поставил мировой рекорд, достигнув на 500-километровом маршруте с радиусом в 80 километров средней часовой скорости 2981,5 километра. До настоящего времени данный рекорд не побит.МиГ-25 создавали в Советском Союзе для противодействия военным самолетам "класса 3М", создававшимся в США в 1960 годах. К ним относились стратегический бомбардировщик ХВ-70 и самолет-разведчик А-12 (SR-71 Blackbird).По словам автора, создатели истребителя смогли решить проблему чрезвычайно высоких температур при наборе скорости. Для самолета были созданы специальные стальные сплавы, обладавшие огромной прочностью и устойчивостью к температурам.Также на МиГ-25 установлен рекорд скороподъемности, сообщает РИА Новости. Самолет на максимальной тяге достиг высоты 35 тысячи метров за 4 минуты 11 секунд. Кроме того, на МиГ-25 были установлены четыре ракеты с дальностью до 80 километров и большой радар.Мори Кэнтаро резюмирует: уже в течение 50 лет МиГ-25 занимает высшую ступеньку пьедестала почета в качестве "короля скорости".