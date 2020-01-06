Анастасия Решетова покинула Россию вместе с новорожденным сыном. Деталями поездки модель поделилась с поклонниками.

Анастасия Решетова покинула Россию вместе с новорожденным сыном. Деталями поездки модель поделилась с поклонниками.Знаменитость отправилась вместе с музыкантом Тимати и малышом Ратмиром на побережье Тихого океана. На странице в "Инстаграме" Анастасия Решетова показала живописный вид, который открывается из окна гостиницы. В кадре можно увидеть крыши домов, белоснежные яхты и высокие пальмы.Возлюбленная Тимати также разместила фотографию маленького наследника. На снимке мальчик лежит с игрушками на одеяле и сжимает кулачки. Лицо Ратмира модель скрыла за черным сердечком. "Как Тимурычу тут хорошо", – написала .Вскоре выяснилось, что также с ними отдыхают Симона Юнусова и дочь Тимати от брака с Аленой Шишковой. Мать музыканта раскрыла подробности праздничного путешествия в личном микроблоге. По ее словам, пока младший сын рэпера отдыхает на травке, его старшая дочь покоряет волны."Мелкий "во фраке" (для тех, кого смущает слово "раздетый"), лежит под пальмой и наслаждается волей, не ограниченой условностями городской жизни. Алиса с инструктором в океане, папа с сотоварищами тоже где-то там, а я на берегу наблюдаю за этой идиллией", – рассказала Симона Юнусова.