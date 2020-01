Госсекретарь США и бывший глава ЦРУ Майк Помпео был одним из главных сторонников ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и на протяжении нескольких месяцев убеждал президента Дональд Трампа в необходимости проведения такой операции. Об этом сообщает со ссылкой на высокопоставленные анонимные источники газета The Washington Post.

Госсекретарь США и бывший глава ЦРУ Майк Помпео был одним из главных сторонников ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и на протяжении нескольких месяцев убеждал президента Дональд Трампа в необходимости проведения такой операции. Об этом сообщает со ссылкой на высокопоставленные анонимные источники газета The Washington Post.В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года​​​.По данным издания, Помпео заговорил о ликвидации Сулеймани еще несколько месяцев назад, однако ни Трамп, ни представители Пентагона не хотели одобрять такую операцию. Несколько дней назад Помпео вновь принялся активно убеждать Трампа убить Сулеймани. По словам источника издания, госсекретарь обсуждал такую возможность с президентом по нескольку раз в день.28 декабря Центральное командование США объявило о ракетном обстреле военной базы недалеко от иракского Киркука, в результате которого погиб американский подрядчик и пострадали несколько военнослужащих. США обвинили в этой атаке движение "Хезболла", спонсорами которого они считают Иран.На следующий день, 29 декабря, прошло обсуждение возможного ответа США на обстрел базы. Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отправились в частный клуб Трампа во Флориде, где президенту были представлены представили возможные варианты ответа на агрессию Ирана. По сведениям WP, среди этих вариантов была и ликвидация Сулеймани.Ранее газета The New York Times сообщила, что вариант с ликвидацией Сулеймани был самым крайним из предложенных Трампу военными в качестве ответа на волну насилия в Ираке. Представители Пентагона не думали, что он выберет этот вариант: в ходе войн после 11 сентября 2001 года они часто предлагали президентам экстремальные сценарии, чтобы сделать более привлекательными другие, более разумные возможности.Вначале Трамп отклонил предложение устранить Сулеймани, пишет NYT, после чего, едва сдерживаясь, смотрел телерепортажи об атаках на посольство США в Багдаде. К вечеру четверга 2 января президент США "созрел" для крайних мер.Руководство Пентагона, по сведениям NYT, было ошарашено. По сведениям WP, решение Трампа было неожиданностью и для многих высокопоставленных политиков на фоне опасений Пентагона относительно обострения отношений в регионе и нежелания президента США использовать военную силу против Ирана.Прощание с убитым американцами иранским военачальником проходит в Тегеране. На улицы иранской столицы вышли сотни тысяч людей. Возглавляет церемонию прощания духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи.