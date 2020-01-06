Российскому экономисту, публицисту и политическому деятелю Ирине Хакамаде не дадут выступить на Форуме больших мечтателей (DreamBIG Forum), который запланирован на 27 февраля в Киеве. Об этом сообщили организаторы мероприятия в своем Facebook в воскресенье, 5 января.

Российскому экономисту, публицисту и политическому деятелю Ирине Хакамаде не дадут выступить на "Форуме больших мечтателей" (DreamBIG Forum), который запланирован на 27 февраля в Киеве. Об этом сообщили организаторы мероприятия в своем Facebook в воскресенье, 5 января.Они рассказали, что пригласили на форум спикеров из разных частей света, чтобы они поделились жизненным опытом, полезными знаниями и ценностями. "Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы", — пояснили организаторы.Они принесли свои извинения гостям форума за то, что анонсированное выступление Хакамады не состоится."Есть вещи, которые для нас являются важными и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двусмысленной", — написали организаторов форума, представители Taryan Group.