Матчем в Уфе между местным Салаватом Юлаевым и московским ЦСКА стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда добились победы со счетом 4:2. Хет-трик за зеленых оформил финн Теему Хартикайнен.

Матчем в Уфе между местным "Салаватом Юлаевым" и московским ЦСКА стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда добились победы со счетом 4:2. Хет-трик за "зеленых" оформил финн Теему Хартикайнен.Помимо него за уфимский клуб отличился Линус Умарк. В составе гостей шайбы забросили Сергей Толчинский и Антон Слепышев.Победа над армейцами позволила "Салавату Юлаеву" подняться с восьмой на пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе уфимской команды стало 49 очков после 43 встреч. ЦСКА с 65 баллами остался лидером на Западе.