Анастасия Заворотнюк перестала появляться на публике с августа прошлого года. Многие поклонники подозревают, что артистку сразила страшная болезнь. Однако недавно вскрылись неожиданные подробности самочувствия знаменитости.

Анастасия Заворотнюк перестала появляться на публике с августа прошлого года. Многие поклонники подозревают, что артистку сразила страшная болезнь. Однако недавно вскрылись неожиданные подробности самочувствия знаменитости.Ясновидящая Саона опровергла тревожную информацию об ухудшении состояния звезды сериала "Моя прекрасная няня". По ее словам, актриса действительно больна, однако она не находится на грани жизни и смерти: "Да, конечно, в ее организме происходят необратимые процессы, но это не настолько, чтобы считать дни до конца ее жизни".Заболевание Анастасии Заворотнюк не является таким страшным, как это преподносят некоторые СМИ. С таким диагнозом пациенты могут жить десять-пятнадцать и более лет. Актриса скоро закончит лечение, однако на протяжении всей жизни ей предстоит проходить плановые осмотры.Ясновидящая заявила, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" перестала появляться на публике совсем не из-за болезни. "Все это сделано для того, чтобы уйти от ответственности и от долгов, которые на ней есть.Суммы там фигурируют не маленькие, и ей придется отдать все, что у нее есть, чтобы расплатиться по счетам", – отметила .9 Сен 2019 в 6:00 PDTЧерез некоторое время поклонники узнают правду о том, что на самом деле происходит с . "Как бы не закручивался сюжет, долги все равно ей придется выплатить. Может быть, не все, но большую часть. Я вижу, что выплаты пройдут, а на часть суммы она подготовит документы, которые помогут уйти от погашения долгов", – заключила таролог.