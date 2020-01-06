Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой вновь оказалась в центре внимания. Девочка впервые заговорила об отношениях родителей.

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой вновь оказалась в центре внимания. Девочка впервые заговорила об отношениях родителей.Максим Галкин рассказал, что маленькая Лиза любит иногда выступать в роли диктора телевидения. Девочка забирается в шкаф со стеклянными дверями и рассказывает родителям и брату о последних новостях. "Лиза немного гонит, но в этом же и есть отличительная особенность телевидения", – отметил муж Аллы Пугачевой.Юморист сопроводил свое сообщение видеозаписью, на которой девочка говорит об отношениях родителей. "Максим и Алла – это хорошая парочка", – начала свою речь малышка. В какой-то момент в эфир врывается ее брат. "Она сама не знает, о чем говорит", – обратился Гарри к зрителям.Поклонники пришли в восторг от семейного ролика. По мнению пользователей, дочь и Максима Галкина в будущем станет звездой. "Замечательная ведущая", "Чудесная девчуля", "Лизочку нужно снимать в кино, талантище", – поделились мнением подписчики.Ранее в Сети появилась архивная видеозапись с участием младших детей Примадонны. В ролике Лиза и Гарри играют зимой во дворе замка. Как уточнил супруг Аллы Пугачевой, кадры были сняты пять лет назад. "Какие детки чудесные. Максим, это просто счастье, а ты прекрасный отец", – прокомментировала запись актриса Алика Смехова.