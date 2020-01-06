Украинские СМИ узнали, что президент страны Владимир Зеленский с семьей отдыхает в Омане — на побережье Оманского залива. Он поселился одном из самых роскошных пятизвездочных отелей Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, стоимость одной ночи в котором в президентском люксе доходит до 4000 евро.

Украинские СМИ узнали, что президент страны Владимир Зеленский с семьей отдыхает в Омане — на побережье Оманского залива.Как пишет Страна.ua, он поселился одном из самых роскошных пятизвездочных отелей Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, стоимость одной ночи в котором в президентском люксе доходит до 4000 евро.По сведениям издания, глава охраны Зеленского Максим Донец отправился в Оман заранее, чтобы подготовить поездку украинского президента.Непосредственно Новый год он с семьей встретил в президентской резиденции "Синегора" в Гуте. Причем, там же с ним были помощник Зеленского Андрей Ермак и замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко с семьями.Журналистам сообщали, что Зеленский будет там отдыхать еще как минимум неделю.Однако уже 2 января глава государства вылетел из Ивано-Франковска в Киев, а затем без лишней огласки отправился на Аравийский полуостров.Там, в Омане, 5 января и запечатлели Владимира Зеленского, фото которого попали в украинские СМИ.После этих сообщений прессы в офисе президента Украины подтвердили, что Владимир Зеленский находится в Омане, и заверили, что туда он улетел вместе с семьей рейсовым самолетом и за собственные средства.В сообщении также отмечается, что там в ближайшие дни у президента Украины "запланированы встречи на высшем уровне" – в частности, в Омане Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, а также укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций на Украину, передает "Интерфакс".Ранее сообщалось, что в конце апреля президент Украины отдыхал в Турции, в пятизвездочном отеле недалеко от Бодрума, а в середине июля он "лично инспектировал" температуру воды в Черном море в Одессе.