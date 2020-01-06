Онколог Андрей Павленко будет похоронен 6 января на Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге. Прощание состоится в Спасо-Преображенском соборе в 13.15, написала в Facebook его жена Анна Гегечкори.

Онколог Андрей Павленко будет похоронен 6 января на Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге. Прощание состоится в Спасо-Преображенском соборе в 13.15, написала в Facebook его жена Анна Гегечкори.Андрей Павленко – известный хирург-онколог, много лет оперировавший в Санкт-Петербурге. В марте 2018 года у него обнаружили рак желудка третьей стадии, вероятность излечения в таких случаях — порядка 5%. Он начал вести блог "Жизнь человека" на проекте "Такие дела", в котором рассказал о своей борьбе с раком. Даже после операции по удалению желудка он продолжал работать.По договоренности с Павленко на проекте будет создан грант его имени для тех, кто рассказывает о борьбе с раком. Половина собираемых средств будет переводиться семье Андрея, другая – распределяться грантовым комитетом.