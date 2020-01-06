Без дополнительных трат можно обойтись, используя сервисы сбытовой компании

С 1 января 2020 года при оплате счетов за отопление через «Сбербанк онлайн», терминалы «Сбербанка», а также через почтовые отделения с владимирцев теперь берут комиссию.Об этом сообщает сетевое издание " По даным издания, уже в новогодние праздники горожане вынуждены были потратить дополнительно по 40-60 рублей с каждой квитанции.Оплачивать коммунальные услуги без дополнительных затрат жители могут через сервисы теплснабжающей компании «ЭнергосбыТ Плюс». В регионе таикх офисов 20 офисов, в том числе четыре - в областном центре по адресам: ул. Мира 61-а; ул. Юбилейная, 15; ул. Чайковского, 38-д;ул. Верхняя Дуброва, 26-г.