На одном из снимков, размещенном в Сети, видно, что ветер отнес облака дыма к побережью Новой Зеландии, отчего небо на островах окрасилось в жуткий желтый цвет. На другом – материк Австралия весь усеян красными точками. Это фото выдают за снимок реально бушующих пожаров. Но, возможно, это фейк.

В Сети появились снимки австралийских пожаров, показывающие масштаб трагедии. На одном из них видно, что ветер отнес облака дыма к побережью Новой Зеландии, отчего небо на островах окрасилось в жуткий желтый цвет. Издание Business Insider утверждает, что неконтролируемые лесные пожары в Австралии настолько масштабны, что на снимках из космоса видны как сами пожары, так и дымовой шлейф, застилающий территорию Новой Зеландии. Площадь облака такова, что оно могло бы накрыть собой почти половину Европы.Лесные пожары, которые бушуют в Австралии с сентября с прошлого года, уже охватили территорию в 5,1 миллиона гектаров и унесли жизни. В огне погибли 24 человека, в том числе трое пожарных, шесть человек числятся пропавшими без вести.На эвакуацию жителей города Маллакута, запертых в огненной ловушке, даже был брошен военный флот. Прибытие которого спасшиеся жители ожидали на единственном пляже, до которого не добралось пламя.На помощь в борьбе с огнем пожарным Австралии прибыли спецподразделения из других стран. И, в частности, из США, где природные пожары также нередко приобретают масштабы национальной катастрофы. Текущие оценки показывают, что в Австралии обгорели более 14 миллионов акров земли, погибли около полумиллиарда животных, отселены в более безопасные районы страны сотни тысяч людей.Однако справиться с огнем пока не удается. Пожарным мешают установившаяся с весны (которая в южном полушарии начинается в сентябре) жаркая погода, а также засуха и сильный ветер.All fires recorded in Australia within a months time frame. Insane and very sad! Image via Wettermüller Facebook #AustralianFires #australiafire pic.twitter.com/PSm3tWmUzV— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 5 января 2020 г.Еще один впечатляющий снимок в соцсетях сопровождает посты об австралийских пожарах. Пользователи утверждают, что он сделан "в реальном времени". На ней — вид на материк из космоса со светящимися красными точками очагов пожаров. Утверждается, что сделали фото космонавты Международной космической станции. Однако издание Snopes.com, специализирующее на проверке фактов и опровержении фейков, утверждает, что изображение, которое многие приняли за буквальную фотографию, смоделировано на компьютере. Специалисты сайта предполагают, что авторство "фотографии" принадлежит известному специалисту по трехмерной визуализации Энтони Хирси. А сам "снимок" составлен из спутниковых данных НАСА, собранных с начала декабря. Причем на карту Австралии нанесены не реально бушующие пожары, а все локации, которые горели с началом катастрофы в последние четыре месяца.Издание отмечает, что масштаб "горячих" в прямом смысле слова точек на карте немного преувеличен из-за свечения рендера, но в целом соответствует информации с веб-сайта НАСА.В настоящий момент на территории Австралии зарегистрировано 136 лесных пожаров, 69 из которых пока не локализованы. С огнем борются более 2,5 тысячи пожарных и сотни единиц спецтехники, включая 90 тяжелых самолетов. Территория южного побережья от Шолхэйвена, расположенного в 180 километрах к югу от Сиднея остается полностью закрытой для туристов, а местным жителям предписано быть готовыми к немедленной эвакуации.На восточном берегу штата Виктория, где шесть районов объявлены зоной стихийного бедствия, продолжается операция по эвакуации жителей Маллакута. Около 300 человек ожидают транспорт, который вывезет их из заблокированного огнем города, еще более 3,5 тысячи человек уже доставлены в безопасное место кораблями ВМС Австралии и военными самолетами. Как ожидается, автодорожное сообщение с Маллакутой удастся наладить не ранее, чем через две недели.На территории штата Виктория огнем уничтожены 1,2 миллиона гектаров леса, в результате пожаров погибли как минимум два человека, а еще двое считаются пропавшими без вести. На востоке штата сгорели две электростанции, из-за чего прервано энергоснабжение более 2 тысячи домов. Покинуть свои жилища были вынуждены порядка 67 тысячи человек.Правительство Австралии подсчитывает ущерб от пожаров и планирует выделить порядка 1,4 миллиарда долларов на восстановление районов, пострадавших от лесных пожаров. Об этом сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон. В ходе пресс-конференции в Канберре он заявил, власти страны намерены создать "национальный фонд восстановления после лесных пожаров". Из него в течение следующих двух лет будут финансироваться все восстановительные работы в регионах, пострадавших от огня. Также за счет средств фонда будет оказана помощь пострадавшим от пожаров фермерам, представителям малого бизнеса и лесным хозяйствам. Оператором фонда станет созданное накануне специальное государственное агентство, которое возглавит бывший комиссар федеральной полиции Австралии Эндрю Колвин.Общий объем средств, затраченных на выплаты пособий и материальной помощи пострадавшим составит как минимум 125 миллионов австралийских долларов (87,6 миллиона долларов США). Более 25 миллионов долларов из этих средств уже выплачены пострадавшим, еще 100 миллионов будут в ближайшее время распределены местными властями в штатах Новый Южный Уэльс, Южная Австралия, Тасмания, Виктория и Квинсленд.