Лолита Милявская рассказала о неприятном происшествии во время выступления. По словам звезды, инцидент произошел на новогоднем концерте.

Лолита Милявская рассказала о неприятном происшествии во время выступления. По словам звезды, инцидент произошел на новогоднем концерте.Известная исполнительница рассказала журналистам, что в молодости часто выступала на различных мероприятиях, в том числе и на детских елках. Однажды певица должна была работать в ресторане всю новогоднюю ночь.По словам Лолиты Милявской, уже к полуночи все были без сил. "Помню, я выпила бокал венгерского вина и уснула в коробке из-под него", – призналась звезда. Организаторы смогли быстро отыскать певицу, однако провести шоу она так и не смогла."Меня хватило только на то, чтобы за десять минут до наступления праздника объявить о том, что пришел Новый год. Потом мне было жутко стыдно", – приводит слова исполнительницы издание "".31 Дек 2019 в 3:20 PSTВ откровенном интервью также ответила на вопросы о личной жизни. Знаменитость отметила, что с удовольствием принимает приглашения на свидания. После расставания с супругом Дмитрием Ивановым артистка стала выставлять поклонникам высокие требования."Я объявила: все, кто зарабатывает меньше меня, не подходите. Малолетками тоже не интересуюсь. Это одноразовое удовольствие. Мужик должен содержать семью. Чтобы мог тратить на женщину. Надеюсь, такой появится", – сказала певица.